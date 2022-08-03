Фото: AMS/Simferopol/Telegram

После ДТП с участием легковушки в районе Ангарского перевала никто не пострадал, сообщили КП-Крым в ГИБДД по Республике Крым.

Напомним, сегодня, 3 августа, при подъеме на Ангарский перевал водитель легкового автомобиля врезался в столб, который в результате обрушился на стоящий рядом грузовик.

- Водитель автомобиля Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие в виде бетонного столба, после чего столб обрушился на стоящую рядом фуру, - уточнили в ГИБДД.

Напомним, 2 августа в Феодосии произошло ДТП с участием двух легковушек. Пострадавших госпитализировали.

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