Построить очистные сооружения в Севастополе намерены к 2025 году

Фото: Михаил Развожаев/telegram

Канализационно-очистные сооружения «Южные», которые должны решить проблему очистки сточных вод для значительной части Севастополя, планируется достроить к концу 2024 года.

- Сейчас на объекте выполняются работы по устройству зданий механической очистки сточных вод, песколовки, ведется устройство береговой камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора, строится административно-бытовой корпус, - написал губернатор города в своем telegram-канал.

Ранее сообщалось, что ззампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство культурных объектов в Севастополе. Работы должны быть завершены уже в декабре в 2023 года.

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