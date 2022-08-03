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Общество3 августа 2022 12:37

Глава Крыма прокомментировал запланированный демонтаж памятника советским воинам в Риге

Его готовы принять и установить на полуострове
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал запланированный демонтаж памятника советским воинам в Риге.

- Памятник советским воинам в Риге будет демонтирован и уничтожен, сообщили СМИ. Считаю, что все, кто причастен к глумлению над памятью, оправданию нацизма и вандализму, все, кто принимает и исполняет подобные позорные решения, должны отвечать по российским законам - пусть пока и заочно, - написал он в своем telegram-канале.

Напомним, ранее глава Крыма предложил забрать в Россию памятник Освободителям Риги, снос которого одобрил парламент Латвии. Его готовы принять и установить в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Керчи осквернили Вечный огонь: вандалы сожгли на нем пластиковые бутылки. Подобный случай уже не первый в городе.

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