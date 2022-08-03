Ближайшие три дня Крым будет затапливать дождями

В некоторых районах Крыма сегодня могут пройти обильные дожди

На 3-5 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что в ближайшие два часа на полуостров местами обрушатся грозовые ливни.

- В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 августа, днем 4 августа, в течение суток 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

Кроме того, во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа ожидается подъем уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра.

Ранее специалисты предупредили, что трансформаторы В Крыму могут не выдержать летней жары. Температура в регионе уже на этой неделе может достичь 40 градусов.

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