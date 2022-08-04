В Севастополе большегруз с прицепом снес шесть машин после отказа тормозов

В Севастополе из-за отказа тормозов фура снесла на своем пути несколько машин Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

4 августа в Севастополе у фуры с прицепом отказали тормоза. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Большегруз снес на своем пути шесть машин на большой скорости, после чего загорелся.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу Севастополю, в ДТП есть пострадавшие.

- В районе поселка Сахарная Головка произошло столкновение нескольких легковых и грузовых автомобилей. Имеются пострадавшие. На данный момент работают сотрудники экстренных ведомств, в том числе пожарно-спасательные подразделения, - прокомментировали ситуацию в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Массандре сгорели два автомобиля. Жертв и пострадавших в аварии нет. Водитель «Шевроле» вылетел на встречную полосу, где не справился с управлением и врезался в «Газель». Машины восстановлению не подлежат.

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