Коммунальщики Симферополя приступили к дежурству на время штормового предупреждения

В Крыму в ближайшие два дня ожидаются обильные дожди
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На период штормового предупреждения в крымской столице организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Напомним, 4 и 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
- На период штормового предупреждения в Симферополе организовано круглосуточное дежурство должностных лиц администрации и городских служб. Проводится проверка готовности подведомственных аварийных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения, - говорится в сообщении.
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