Коммунальщики Симферополя приступили к дежурству на время штормового предупреждения

В Крыму в ближайшие два дня ожидаются обильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На период штормового предупреждения в крымской столице организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, 4 и 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

- На период штормового предупреждения в Симферополе организовано круглосуточное дежурство должностных лиц администрации и городских служб. Проводится проверка готовности подведомственных аварийных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50