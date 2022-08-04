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Общество4 августа 2022 11:21

Коммунальщики Симферополя приступили к дежурству на время штормового предупреждения

Штормовое объявлено в Крыму на 4 и 5 августа
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Крыму в ближайшие два дня ожидаются обильные дожди

В Крыму в ближайшие два дня ожидаются обильные дожди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На период штормового предупреждения в крымской столице организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, 4 и 5 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.

- На период штормового предупреждения в Симферополе организовано круглосуточное дежурство должностных лиц администрации и городских служб. Проводится проверка готовности подведомственных аварийных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения, - говорится в сообщении.

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