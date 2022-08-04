В Крыму стартовал сезон уборки арбузов и дынь

В Крыму приступили к уборке арбузов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымские фермеры приступили к уборке арбузов, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова. К настоящему дню собрано более 600 тонн арбузов и дынь с площади порядка 20 гектаров.

- В Крыму арбузы выращивают 29 предприятий на площади более 100 гектаров. Наибольшие площади выращивания этой культуры, а это порядка 55 гектаров, находятся в Раздольненском районе. В этом году арбузы и дыни во всех категориях хозяйств посеяны на 573,72 гектарах, из них сельхозтоваропроизводителями - более чем на 250 гектарах, - отметила Зарединова.

Ранее сообщалось, что в Крыму приступили к уборке ежевики. Уже собрано 30 тонн ягоды. Основной сорт, который выращивают сельхозтоваропроизводители в Крыму - Торнфри. Это бесшипный сорт ежевики, один из лучших в промышленной селекции.

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