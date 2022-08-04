Расписание автобусного маршрута «село Ерофеево - Феодосия» изменится с 8 августа

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Феодосии изменится расписание движения автобусного маршрута № 552-18 «село Ерофеево - город Феодосия», который пролегает через село Батальное. Нововведения вступят в силу 8 августа, сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

- Для удобства жителей и гостей города воинской славы Феодосия, а также по многочисленным просьбам жителей села Ерофеево с 8 августа вступают в силу изменения в расписание движения по пригородному автобусному маршруту № 552-18 «село Ерофеево - город Феодосия» через село Батальное, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крым назначили второй дополнительный поезд «Москва-Керчь». В продажу поступит не менее 14,5 тысячи билетов.

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