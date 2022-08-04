Глава Татарстана обсудил с Аксеновым строительство Соборной мечети в Симферополе

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который приехал в Крым с рабочим визитом 4 августа.

- Сегодня встретились с моим большим другом, президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей поездки Минниханов посетил строительную площадку Соборной мечети в Симферополе, где ознакомился с ходом строительства главного культового сооружения полуострова.

Фото: qmdi.ru

Напомним, сдать Соборную мечеть в Симферополе в эксплуатацию намерены в середине 2023 года. Работы находятся на завершающем этапе.

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