Прокуратура начала проверку после ДТП с троллейбусом под Симферополем

Фото: пресс-служба прокуратуры РК

Прокуратура начала проверку после ДТП на трассе «Симферополь-Алушта-Ялта» с участием троллейбуса, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 4 августа. Автомобиль «ВАЗ-21099» врезался в троллейбус с такой силой, что легковушка буквально смялась от удара. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, оданко в прокуратуре уточнили, что при ДТП никто не пострадал. Водителя легковушки все же доставили в больницу.

Накануне в Крыму произошло еще одно ДТП: под Севастополем столкнулись девять легковых машин и два грузовика. Один человек погиб, 10 пострадали, в том числе дети.

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