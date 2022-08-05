Еще одну детскую площадку открыли в Симферополе

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открыли еще одну детская площадку, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Новый игровой комплекс появился на территории ТОС «Верхняя Украинка», по улице Энтузиастов, 53, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе установят 24 игровые площадки для детей за 40 миллионов рублей. На сегодняшний день на 100% готовы девять таких объектов. Работы по всем 24 игровым комплексам планируется завершить до 1 октября 2022 года.

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