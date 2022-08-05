Круглогодичный семейный курорт построят в Керчи за 760 миллионов рублей

Строительство всесезонного семейного курортного комплекса в Керчи предусмотрено заключенным инвестиционным соглашением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Круглогодичный семейный курорт построят в Керчи. Объем инвестиций составит порядка 760 миллионов рублей, сообщил

- Такие проекты не только приносят инвестиции в республику, развивают муниципалитет, но и помогают сделать Крым круглогодичным курортом. Проектом предусмотрено строительство туристического комплекса, создание различных зон отдыха и развлечений для всей семьи, а также благоустройство городской набережной, - пояснил гендиректор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

С начала 2022 года количество реализуемых на полуостров инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма выросла с 37 до 47, соответственно, плановый объем инвестиций увеличился с 47,50 миллиарда рублей до 56,51 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе построят рекреационный комплекс за 25 миллиардов рублей. Работы будет выполнять «Таврическая девелоперская компания». Представители совета министров Крыма и компании-застройщика подписали меморандум о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.

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