Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

За июль поезда крымского направления перевезли 544 тысячи пассажиров, что на на 75% больше, чем в прошлом году (312 тысяч). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Сегодня в составах поездов ГСЭ курсируют 699 вагонов, из них 54 - двухэтажных и 645 - одноэтажных (плацкартные - 372, купейные - 186, штабные - 35, СВ и люксы - 27, вагоны-рестораны - 25), - говорится в сообщении.

Большая часть пассажиров выбирает плацкартные вагоны - 67%, купейные - 30%, СВ и люксы - 3%. Ежедневно в Крым и обратно ходят более двух десятков поездов «Таврия». В каждом составе отправляются 800 пассажиров.

Ранее сообщалось, в Крым назначили второй дополнительный поезд «Москва-Керчь». В продажу поступит не менее 14,5 тысячи билетов.

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