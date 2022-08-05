В Симферополе нашли сбежавшую из дома 8-летнюю девочку

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Симферополе в течение нескольких часов нашли сбежавшую из дома 8-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Вечером в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина и сообщила что ее чадо пропало.

- В беседе с полицейскими заявительница описала приметы девочки и ее одежду. В результате оперативных и слаженных действий инспектора по делам несовершеннолетних ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю пропавшую девочку нашли в течение нескольких часов, - говорится в сообщении.

Как оказалось, девочка успела уйти в другой район города и пряталась в подъезде от дождя. Уточняется, что малышка не пострадала, сейчас с ней все хорошо.

Ранее сообщалось, что в Крыму из детского дома пропала 14-летняя девушка с рыжими волосами. Последний раз ее видели вечером в понедельник.

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