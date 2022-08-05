Цветочные воры прорядили клумбы в Детском парке Симферополя

Фото: МБУК "Парки столицы"

Цветочные воры ночью прорядили клумбы в Детском парке Симферополя. Неизвестные унесли с собой тагетесы и колеусы, выкопав их с корнем.

- К сожалению, это не единичный случай: иногда работники ловят воришек буквально за руку. Такое отношение к городскому имуществу и труду сотрудников учреждения неприемлемо, вызывает недоумение и возмущение. Ведь преобразования происходят на благо города, всех его жителей и гостей, - цитирует КИА сообщение МБУК «Парки столицы».

Напомним, последний раз подобный инцидент произошел в Ялте: бабушка с внуками обворовала цветочную клумбу на Пушкинской. Пожилая женщина унесла с собой более пяти десятков цветов.

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