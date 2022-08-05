Для крымского санатория «Днепр» построят спальный корпус до конца 2024 года

Фото: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»

Для санатория «Днепр», что в 16 километрах от Ялты, построят спальный корпус до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- В здании будут размещены однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. На восьмом этаже здания будут расположены хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения, - говорится в сообщении.

Отметим, что сам санаторий располагается в поселке Гаспра в старинном парке Харакс. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой. Учреждение специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии и травматологии-ортопедии.

Ранее сообщалось, что круглогодичный семейный курорт построят в Керчи за 760 миллионов рублей. Уже заключено соответствующее инвестсоглашение.

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