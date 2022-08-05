В Крыму изменится расписание движения маршрута «Живописное - Пневматика»

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Крыму с 6 августа изменится расписание движения маршрута «Живописное - Пневматика», сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

- В связи с поступлением многочисленных обращений жителей массива Живописное Симферопольского района руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» приняло решение о изменении время отправления 1 автобуса маршрута №6 «Живописное - Пневматика». С 6 августа первый автобус с массива Живописное отправляется в 06.00 утра, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расписание автобусного маршрута «село Ерофеево - Феодосия» изменится с 8 августа. Данное решение принято после многочисленных просьб местных жителей.

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