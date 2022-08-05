Двое крымчан получили условный срок за незаконную вырубку деревьев на 200 тысяч рублей

За незаконную вырубку деревьев двое крымчан получили условный срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор двум жителям Бахчисарайского района за незаконный выруб деревьев на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемые в марте 2022 года, выехав в лесной массив Бахчисарайского лесничества, не имея лесорубочного билета, с помощью бензопилы осуществили незаконную рубку 3 сырорастущих деревьев и 1 сухостойного дерева породы дуб, - говорится в сообщении.

Мужчин осудили по двум статьям - за незаконную вырубку и нарушение режима особо охраняемых территорий. Обоих приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что под Бахчисараем мужчина незаконно вырубил деревья клена на 57 тысяч рублей. Его приговорили к условному сроку, а также заставили выплатить компенсацию.

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