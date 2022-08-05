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Происшествия5 августа 2022 11:49

Двое крымчан получили условный срок за незаконную вырубку деревьев на 200 тысяч рублей

Им вынесли приговор по двум статьям
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
За незаконную вырубку деревьев двое крымчан получили условный срок

За незаконную вырубку деревьев двое крымчан получили условный срок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор двум жителям Бахчисарайского района за незаконный выруб деревьев на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемые в марте 2022 года, выехав в лесной массив Бахчисарайского лесничества, не имея лесорубочного билета, с помощью бензопилы осуществили незаконную рубку 3 сырорастущих деревьев и 1 сухостойного дерева породы дуб, - говорится в сообщении.

Мужчин осудили по двум статьям - за незаконную вырубку и нарушение режима особо охраняемых территорий. Обоих приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что под Бахчисараем мужчина незаконно вырубил деревья клена на 57 тысяч рублей. Его приговорили к условному сроку, а также заставили выплатить компенсацию.

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