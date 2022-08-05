В Симферополе с 8 августа на пять месяцев перекроют улицу Караимскую

Улицу Караимскую в Симферополе капитально отремонтируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе с 8 августа на пять месяцев перекроют Караимскую на время ремонта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- В связи с проведением дорожно-ремонтных работ по улице Караимской на участке от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского будет запрещен проезд транспорта, включая пересечения с улицами Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского, - говорится в сообщении.

Ограничение движения вводится на период с 06.00 часов 8 августа 2022 до 06.00 часов 25 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму изменится расписание движения маршрута «Живописное - Пневматика». Нововведения вступят в силу 6 августа.

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