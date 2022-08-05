Объем перевозок пассажиров в Крым по железной дороге вырос на 65%

За полгода в Крым по железной дороге перевезли уже 1,4 млн пассажиров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число перевезенных пассажиров на Крымский полуостров поездами выросло в этом году на 65%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщил глава Росжелдора Алексей Дружинин.
- За шесть месяцев уже перевезено в направлении Крыма 1,4 миллиона пассажиров, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, - сообщил он.
По планам, этим летом планируется перевезти 2,5 миллиона пассажиров. В целом в 2022 году в Крым на поездах должны приехать около 4 миллионов пассажиров
Дружинин напомнил, что в этом сезоне запущены смешанные железнодорожно-автобусные перевозки - отдыхающие могут добрать в пункт назначения на автобусах со станций в Керчи и Кубани.
Ранее сообщалось, что за июль поезда крымского направления перевезли 544 тысячи пассажиров Это на 75% больше, чем в прошлом году.
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