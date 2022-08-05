Крымчанина, «заминировавшего» мост после ссоры с женой, ждет суд

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Жителя Красноперекопского района, который два дня назад поссорился с женой и «заминировал» мост, ждет суд. До 3 октября мужчина заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

- По версии следствия, задержанный крымчанин обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок свыше трех лет, - говорится в сообщении.

Напомним, за ложно сообщение об акте терроризма мужчину задержали 3 августа. Крымчанин признался, что преступление совершил в состоянии опьянения и на эмоциях после ссоры с супругой.

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