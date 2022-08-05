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Происшествия5 августа 2022 13:45

В Бахчисарайском районе обвалилась дорога из села Соколиное на Ай-Петри

Это произошло в результате оползня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Участок дороги, ведущей из села Соколиное Бахчисарайского района на вершину горы Ай-Петри, который частично обрушился в результате оползня, обвалился.

- Такого с дорогами Крыма быть не должно, - цитирует «Крым 24» премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, который сообщил о происшествии в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 8 августа на пять месяцев перекроют улицу Караимскую. Запланирован дорожный ремонт. По улице Караимской на участке от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского будет запрещен проезд транспорта, включая пересечения с улицами Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского.

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