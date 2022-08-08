Минздрав Крыма развернет 50 дополнительных коек для больных COVID-19

Развернуть дополнительные койки в бахчисарайской больнице планируется с 10 августа
Фото: Алиса ТИТКО
В Крыму развернут дополнительные койки для лечения больных коронавирусом. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
- Планируется развернуть 50 дополнительных коек на базе ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница», - подчеркнули в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
По данным ведомства, сделать это планируется в среду, 10 августа. Вся подробная информация будет сообщена в ближайшее время.
Напомним, в понедельник, 8 августа, в Крыму зафиксировано 199 новых случаев заболевания коронавирусом. К счастью, случаев летального исхода за минувшие сутки не было.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50