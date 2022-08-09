В Новофедоровке усилили меры безопасности после прогремевших взрывов

Сергей Аксенов находится в Новофедоровке. Фото: скриншот из видео

На месте взрыва в Новофедоровке Сакского района усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. Об этом в своём Tg-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель республики находится непосредственно на месте происшествия.

- . В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно, - отметил Сергей Аксенов.

Как подчеркнул руководитель республики, говорить о пострадавших пока рано. За помощью к медикам среди гражданского населения на данный момент никто не обращался.