Туристы спешно покидают пляж, когда заметили клубы дыма. Фото: кадр из видео.

Появилось видео взрыва на аэродроме в Сакском районе Крыма 9 августа 2022. На опубликованных кадрах видно, как произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. После этого над территорией аэродрома появились крупные клубы дыма. После случившегося эвакуировано 30 человек из домов, находящихся рядом с местом ЧП.

Напомним, серия взрывов прогремела днем 9 августа. В Минобороны России уже сообщили, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Также в ведомстве пояснили, что авиационная техника не получила повреждений.

Туристы после того, как увидели дым над горизонтом моря, стали спешно покидать побережье. Однако, по данным АТОР, никто из отдыхающих не получил травмы.

На данный момент усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. Прежде всего, весь периметр в 5-километровой зоне оцеплен: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей.