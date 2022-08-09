Количество пострадавших от взрыва в Новофедоровке увеличилось до шести

Все пострадавшие доставлены в Сакскую районную больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число пострадавших в результате взрыва в поселке Новофедоровка Сакского района увеличилось до шести. Такие данные предоставили в пресс-службе крымского Минздрава.

По данным на 18:30 9 августа, все шестеро пострадавших, среди которых один ребенок, доставлены в Сакскую районную больницу.

- Пятеро пострадавших легкой степени тяжести, им оказана амбулаторная медицинская помощь. Шестой пострадавший госпитализирован. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - говорится в сообщении Минздрава.

Как «Комсомолка» сообщала ранее, в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек. По данным крымского Минздрава, это был гражданский. Он скончался на месте.

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