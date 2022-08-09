При взрыве в Новофедоровке погиб один человек

О ситуации рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Tg-канал "Инцидент Крым Севастополь"

В результате взрыва в Новофедоровке, прогремевшего днем 9 августа, погиб один человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

- Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана, - подчеркнул руководитель республики.

На данный момент определяется размер ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь. По словам Сергея Аксенова, без поддержки никто не останется. Глава Крыма держит ситуацию на контроле и до сих пор находится в Новофедоровке.

Ситуация находится под контролем, а очаги взрыва локализованы.

- Общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома, - добавил Сергей Аксенов.

Напомним, инцидент случился на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, в 15:20 на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва пострадало пять человек.

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