Министр здравоохранения Крыма рассказал о количестве пострадавших в результате взрыва

Взрывы прогремели около 15:20 сегодня, 9 августа Фото: "КП" Архив

После взрывов в Новофедоровке пострадали пять человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Инцидент случился днем 9 августа на территории аэродрома в Сакском районе. По данным Минобороны РФ, в 15:20 на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Причины произошедшего на данный момент выясняются.

- По состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым из них оказана амбулаторная помощь ввиду порезов от стекла. Пятый пострадавший находится в операционной - у него непроникающее ранение грудной клетки, состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет, - отметил глава крымского Минздрава.

На данный момент одному из пострадавших оказывается хирургическая помощь. Как добавил Константин Скорупский, все люди получили травмы легкой степени.

Напомним, на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Эвакуировано порядка 30 человек из ближайших домов. Людей расселят в пансионатах и гостиницах.

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