В Новофедоровке, где прогремели взрывы, эвакуировали 30 человек

По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. Фото: Tg-канал "Инцидент Крым Севастополь"

В Новофедоровке, где прогремела серия взрывов, эвакуировали порядка тридцати человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Tg-канале.

Напомним, о взрывах, прогремевших на территории аэродрома в Новофедоровке в Сакском районе стало известно сегодня, 9 августа. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, их было слышно несколько - с небольшим интервалом.

На место незамедлительно отправился глава Крыма Сергей Аксенов. Как подчеркнул руководитель республики, о причинах взрыва говорить пока рано. В Новофедоровке усилили все меры по обеспечению безопасности.

- Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием, - отметил Олег Крючков.

По данным советника главы Крыма, гражданские при взрывах не пострадали. На данный момент по периметру аэродрома, где произошло ЧП, выставлено оцепление.

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