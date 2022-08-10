На концерт певца SHAMAN в Севастополе не осталось билетов

Помимо Севастополя SHAMAN выступит с концертами в Феодосии, Ялте и Симферополе Фото: Даниил ОПАРИН

На концерт российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN , в Севастополе раскупили все билеты. Такие данные следуют из информации на сайте kassa24.ru - именно на этой платформе приобрести билеты можно онлайн.

В городе-герое выступление исполнителя состоится в 19:00 24 августа в ДКР КИЦ. Несмотря на достаточно высокую стоимость - в начале августа билеты подорожали и стоили от 4000 до 6000 рублей - севастопольские поклонники раскупили все места.

Билетов на концерт в Севастополе уже не осталось. Фото: скриншот с сайта kassa24.ru

Это уже второй город полуострова, где концерт пройдет в режиме аншлага - ранее были выкуплены все места на выступление артиста в Симферополе в Крымском академическом театре.

Напомним, SHAMAN споет для поклонников в четырех городах полуострова. 21 августа он выступит в Феодосии, а днем позже - в Ялте. В Севастополе и Симферополе музыканта ждут 24 и 25 августа соответственно. Кроме того, Ярослава Дронова можно будет увидеть на фестивале «Таврида.Арт» под Судаком, который пройдет с 15 по 19 августа.