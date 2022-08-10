Аксенов: оценкой повреждений домов после взрывов на аэродроме в Новофедоровке займется СКР

ЧП произошло днем 9 августа. Фото: скриншот видео

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что оценкой последствий от взрывов на военном аэродроме в крымском поселке Новофедоровка займется Следственный комитет России. Напомним, в результате ЧП пострадали 13 человек и один человек погиб.

В настоящее время глава республики находится в Новофедоровке.

- Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью. Поговорил с жителями поселка, - написал Сергей Аксенов в своем telegram.

Он добавил, что комиссии по оценке ущерба уже работают, а также составляются списки пострадавших.

- Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери, - уточнил Сергей Аксенов.

Он добавил, что за каждым поврежденным домом будет закреплен ответственный чиновник.

К работам по восстановлению домов приступят сразу после того, как СКР будет завершена оценка последствий.