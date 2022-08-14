Уроженка Крыма Алена Свиридова празднует 60-летний юбилей

Певица Алена Свиридова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженка Керчи Алена Свиридова 14 августа празднует 60-летний юбилей. В прошлом году на свой День рождения певица отправилась к родственникам в Минск. А в этом году отмечает юбилей в Карелии.

Как сообщается на фициальной странице Свиридовой в соцсети, певица вместе с клубом путешествий Михаила Кожухова проводит эти дни на Ладожском острове. Там же пройдет и творческий вечер певицы под открытым небом.

- Поездка продлится до 15 августа, под конец которой состоится творческий вечер певицы в кругу компании путешественников, - пишут помощники Свиридовой в соцсети.

Кстати, присоединиться к туру с певицей мог любой желающий за 175 тысяч рублей (такова стоимость путевки).

Напомним, каждое лето Свиридова проводит свой отпуск в Керчи, в поселке Капканы, где жила ее бабушка. Здесь она ловит креветок, ест клубнику с грядки, плавает в море и гуляет по городу. Фото и видео таких прогулок певица регулярно выкладывает у себя в соцсетях.

Фанаты обожают певицу за умение держать себя в тонусе и селфи без макияжа.

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