Появилось красивое видео рассвета на Ай-Петри 16 августа 2022

Рассвет на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крым хорош в любое время года и дня, но ранее утро – это особая история.

Рождением нового дня можно любоваться и восхищаться каждый день, особенно если ты встречаешь проснувшееся светило в Крымских горах, которые высятся над Большой Ялтой.

- 16 августа, плато Ай-Петри, - так автор назвал свое видео, которое разместил в соцсети.

Короткий, всего 21-секундый ролик, сполна передает все прелести природного явления. Секрет красивого видео в том, что оно снято на смотровой площадке канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри».

Со смотровой площадки Большую Ялту видно как на ладони. Небосвод над Южным берегом Крыма слегка затянут потемневшими облаками, подтверждающими прогнозы синоптиков.

- 16 августа местами пройдут кратковременные дожди с грозами, обусловленные внутримассовыми конвективными процессами, - сообщает Крымский гидрометеоцентр..

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50