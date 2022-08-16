В Крыму сдетонировали боеприпасы

Семь поездов задержаны из-за детонации боеприпасов в Крыму. Об этом KP.RU сообщили в Гранд сервис экспресс.

- В настоящий момент в районе станции Азовская приостановлено движение поездов, - рассказала KP.RU официальный представитель Гранд сервис экспресс Александра Кудрявцева. – Задерживаются семь составов. Шесть в Крым, один - из полуострова. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами. Сейчас поезда задерживаются от одного часа до трех.

Задержаны поезда:

92 М Москва – Севастополь

28 Москва - Симферополь Л

180 Санкт-Петербург – Евпатория

183 Мурманск - Севастополь.

Напомним, в Джанкойском районе Крыма, в селе Майское сдетонировали боеприпасы. Эвакуировали около 2000 человек.

- На территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское произошла детонация хранившихся боеприпасов, - сообщили в Минобороне РФ.