Из Джанкойского района после взрывов на складе боеприпасов в Майском эвакуировали 2000 человек

Во время возгорания пострадали два человека Фото: "КП" Архив

В Джанкойском районе района после взрывов на складе боеприпасов в зоне происшествия - в селе Майское - эвакуировали порядка двух тысяч человек. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», на данный момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Местные жители также обеспечены всем необходимым.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов. На место происшествия незамедлительно выехал глава Крыма. - Эвакуировали людей с пятикилометровой зоны, все люди размещены, их накормят. Когда все закончится, пойдем обследовать повреждения жилых домов, - подчеркнул глава Крыма.

Уточняется, что эвакуированные жители сел Азовское и Майское будут временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.

По данным крымского Минздрава, в результате ЧП пострадало двое человек. Как уточнил Сергей Аксенов, это те люди, которые обратились за помощью в больницу.

- Один с осколочным [ранением], а у другого бытовая травма, без госпитализации, - подчеркнул руководитель республики.

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