Аксенов выехал в село Майское Джанкойского района, где горит подстанция

По некоторым данным, на месте в 6 утра после сильного хлопка загорелась трансформаторная подстанция Фото: "КП" Архив

В селе Майское Джанкойского района произошло возгорание, сообщили пользователи в социальных сетях. На место происшествия уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации, - написал он.

По некоторым данным, на месте в 6 утра после сильного хлопка загорелась трансформаторная подстанция. Сейчас идет устранение последствий. Однако официальной информации о произошедшем еще нет.

Напомним, на прошлой неделе 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка, что под Саками, произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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