В Минобороны РФ сообщили о причине возгорания в селе Майское 16 августа 2022

Сейчас принимаются меры по тушению пожара. Фото: Соцсети

Рано утром 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание. Как сообщили в министерстве обороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.

- Причины выясняются. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Там сейчас идет устранение последствий пожара.

Напомним, на прошлой неделе 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка, что под Саками, произошел взрыв. По официальным данным Минобороны РФ, на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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