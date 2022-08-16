Взрывы начались рано утром. Фото: скриншот из видео/tg-канал "Крымский"

Утро вторника в Крыму началось неспокойно. Взрывы в Майском под Джанкоем в Крыму 16 августа 2022 услышали местные жители. В министерстве обороны России сообщили, что произошла детонация хранившихся на территории воинской части боеприпасов.

- Причины выясняются. Серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, - отметили в пресс-службе ведомства.

ПОДРОБНОСТИ О ВЗРЫВАХ ПОД ДЖАНКОЕМ В КРЫМУ

На место ЧП выехал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, детонация боеприпасов под Джанкоем продолжается. В Минэнерго уточняют, что пожар на складе уже локализован. Однако после взрывов двое человек пострадали.

- Двое гражданских пострадали в результате детонации, их жизни ничего не угрожает, - уточнил Сергей Аксенов.

В министерстве здравоохранения Крыма отметили, что состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован. Второй человек пострадал меньше, ему оказали помощь и отправили домой.

По данным Сергея Аксенова, идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.

Напомним, 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка, что под Саками, произошел взрыв. По официальным данным Минобороны РФ, на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

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