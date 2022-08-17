Глава крымского парламента заявил об активизации киевской агентуры после ЧП в Джанкое

Фото: Tg-канал спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об активизации агентуры Киева после ЧП в селе Майское под Джанкоем, которое Минобороны РФ признало диверсией.

- Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому, - отметил Константинов в своем Tg-канале.

По его словам, выходки угрожающего России киевского режима нельзя оставлять без внимания.

- Если надо, они взорвут и Запорожскую АЭС, и все остальные АЭС, превратив Украину в радиоактивную пустыню. И не надо думать, что на такое их подталкивает СВО, - отметил глава крымского парламента.