Минобороны РФ назвало ЧП под Джанкоем диверсией

Ущерб нанесен ряду гражданских объектов Фото: "КП" Архив

Министерство обороны РФ назвало произошедшее утром 16 августа ЧП на складе боеприпасов в селе Майское диверсией. Как сообщили в министерстве обороны России, ущерб нанесен ряду гражданских объектов.

- В результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Среди пострадавших в результате возгорания в селе Майское объектов - линии электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

Напомним, около 6 утра 16 августа на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части Джанкойского района произошло возгорание. Как ранее сообщали в Минобороны России, на месте произошла детонация хранившихся боеприпасов.

В результате ЧП пострадало два человека. Одному из них была оказана амбулаторная помощь, он отправлен домой. Второго пострадавшего прооперировали. Он получил травмы с осколочным ранением ноги.