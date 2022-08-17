Власти Крыма оценят ущерб после взрывов под Джанкоем

Сергей Аксенов прибыл на совещание в село Азовское. Фото: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В ближайшее время власти Крыма начнут оценивать ущерб, причиненный инфраструктуре после диверсии под Джанкоем. Как сообщает «Крымская газета», на совещание с участием силовых структур и экстренных служб, а также местных чиновников глава Крыма Сергей Аксенов сегодня, 17 августа, прибыл в село Азовское.

- В ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим, - отметил Аксенов.

Как подчеркнул руководитель республики, на данный момент уже возобновлено движение поездов на поврежденном участке жд-путей. Транспорт ходит согласно графику.