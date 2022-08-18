Ау, зайка, найдись! В Крыму ищут потерянную ребенком игрушку

Малышка очень любит свою игрушку. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма иногда настолько впечатляет, что туристы от увиденной красоты могут что-то и забыть, и даже потерять.

Милая девочка лет пяти недавно лишилась своей любимой игрушки, которой решила показать красоты Никитского ботанического сада. Мама ребенка обратилась за помощью в пресс-службу Сада:

- Здравствуйте, мы потеряли в Никитском ботаническом саду зайчика. Будем очень рады если он найдется!

В соцсети появился пост о потеряшке. Фото: скрин страницы Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Остаться без любимой игрушки – это жестокое испытание для нежной детской души, поэтому зайца-потеряшку начали искать с помощью соцсети, где и разместили трогательный пост. Остается надеяться, что совместными усилиями потеряшка будет возвращена огорченной маленькой хозяйке.Ау, зайка, найдись!

Кстати, туристы, приезжающие в Крым на поездах, чаще всего забывают в вагонах настольные игры, детские коляски, солнцезащитные очки и пляжные шляпы.

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