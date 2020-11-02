Детские коляски и кошельки с деньгами: Что забывают в поездах крымские туристы

Первые поезда отправились в Крым в декабре 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристы, приезжающие в Крым на поездах, забывали в своих вагонах настольные игры, коляски и даже религиозную литературу. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», летом отдыхающие оставляют очки, пляжные шляпы и другую курортную атрибутику.

- В основном пассажиры забывают обувь и детские игрушки. Бывает, что в вагонах остаются книги, картины, квадрокоптеры, компьютеры, кошельки, сумки, наушники. Из интересных находок - детская коляска, тетрис, религиозная литература, сувениры. Их был целый рюкзак, - рассказали в пресс-службе компании.

Чаще всего забывчивые пассажиры обращаются к перевозчику, чтобы вернуть документы. Все зависит от ценности вещи. Если это свидетельство о рождении ребенка или паспорт, то, конечно, обращаются и возвращают вещи. Если же это тапочки или шляпа, то хозяин их искать не будет.

Все вещи, забытые пассажирами, сдаются в камеру хранения вокзала прибытия поезда. По данным РЖД, вернуть потерянную вещь из бюро находок можно в течение 30-ти дней. Для этого нужно приехать на конечную станцию поезда, в котором ехал пассажир. С собой нужно иметь билет. Затем нужно обратиться к начальнику вокзала и сообщить номер поезда и вагона, в котором ехал, а также приметы потерянной вещи. Начальник вокзала свяжется с начальником поезда, и если вещь есть в бюро находок, пассажир сможет ее вернуть. Правда, придется оплатить хранение вещи (150 рублей в день).

КСТАТИ

31 октября в Симферополь поездом «Таврия» прибыл миллионный пассажир. Первые пассажирские поезда впервые отправились в Крым в декабре 2019 года. Они следовали из Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным «Гранд Сервис Экспресс», 75% пассажиров, которые воспользовались поездами «Таврия» за 11 месяцев, это отдыхающие, едущие в Крым. По Крымскому мосту прошло около двух тысяч поездов за это время.

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