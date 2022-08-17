В Керчи благоустроят площадь у мемориала погибшим в политехническом колледже

Фото: Tg-канал главы администрации Керчи Святослава Брусакова

В Керчи благоустроят территорию мемориала погибшим в политехническом колледже в 2018 году. Ко дню памяти жертвам трагедии -17 октября - планируется завершить все работы. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков, передает «КИА».

- Вся площадь перед памятником «Они хотели жить» будет замощена тротуарной плиткой, установлены фонари. Ведётся строительство тротуара справа от одиночных могил погибших, рабочие устанавливают поребрики под тротуарную плитку, - цитирует Брусакова издание.

Возле каждой могилы обустроена треугольная клумба, куда будет высажено дерево. Такие же клумбы есть и с левой стороны памятника - в них располагаются элементы освещения для подсветки деревьев. Всего высадят 21 дерево - по количеству жертв трагедии.

Напомним, мемориал в память о жертвах трагедии в политехе Керчи открыли в октябре прошлого года. Памятник высотой более шести метров отлит из бронзы. Имена погибших выбиты на нем золотыми буквами.