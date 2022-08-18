В Крыму беседка из фильма «Асса» отмечает свое 100-летие

Знаменитая беседка. Рисунок художника Алисы Бадусовой. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров «засветился» во многих фильмах, одна только «Кавказская пленница» чего стоит!

Беседка на Южном берегу Крыма попала в кадр культового фильма «Асса», который вышел на экраны 35-лет тому назад. В этом году хрупкое на вид строение празднует свой вековой юбилей.

- Одна из самых популярных беседок Никитского сада, которая находится в Нижнем парке, была построена к 100-летию НБС в 1912 году. Гости очень любят любоваться именно отсюда на старейшую бамбуковую рощу и пальмовую аллею, - сообщили в пресс-службе Никитского сада, напомнив, что фильм «Асса», где можно увидеть это строение, посмотрели свыше 18 миллионов зрителей.

Так беседка выглядела в ноябре 1987. Фото: кадр фильма «Асса», режиссер Сергей Соловьев

В знаменитом фильме беседка предстает в необычном виде - она укрыта белоснежным одеялом. Съемочная группа приехала в Ялту в ноябре 1987 года, когда на Южный берег Крым слишком рано пришла зима и целую неделю шел снег.

Кстати, в настоящее время в Крыму начались съемки проекта об информационных войнах под названием «Новые русские СМИ».

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