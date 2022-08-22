В Симферополе так и не восстановили обрушившуюся часть набережной реки Салгир

Река Салгир вышла из берегов 26 июня, подтопив и частично разрушив прилегающие территории Фото: Александра Тимощенко

Часть набережной русла реки Салгир, которая разрушилась еще два месяца назад при подтоплении, по-прежнему не восстановлена.

Как передает «Крым 24», два месяца назад произошло обрушение фрагментов берегоукрепительных сооружений. Местные власти обещали восстановить разрушения в течение двух недель. Тогда было отремонтировано плиточное покрытие и проведена отсыпка дорожек. Однако один из пострадавших участков так и остался нетронутым.

Напомним, 26-27 июня на крымскую столицу и прилегающие села обрушились обильные дожди. В результате из переполненного Симферопольского водохранилища начали сбрасывать воду в реку Салгир, что привело к подтоплению набережной. Июньский потоп в Крыму был признан ЧС регионального масштаба.

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