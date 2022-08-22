По состоянию на 22 августа в Крыму выявлено 367 заболевших COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на утро 22 августа в Республике Крым выявлено 367 случаев новой коронавирусной инфекции, 190 702 - за весь период. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 133 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 367 человек, - говорится в сообщении.

С начала пандемии было зафиксировано 5 355 летальных исходов, за минувшие сутки смертей не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявлено 225 новых случаев заболевания COVID-19, 88 001 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 17 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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