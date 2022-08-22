В Симферополе открыли тематический мурал ко Дню Государственного флага РФ

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе открыли тематический мурал, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

На административном здании изобразили одну из самых узнаваемых столичных достопримечательностей - железнодорожный вокзал.

Напомним, сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день с поздравлениями к крымчанам обратились глава республики Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

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