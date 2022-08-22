Благоустроенный за 38 млн рублей сквер «Ветан» в Симферополе начал разрушаться

Фото: Народный Фронт | Республика Крым/скриншот из видео/vk

Благоустроенный в прошлом году сквер «Ветан» в Симферополе начал разрушаться. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте в Республике Крым.

Сквер находится в микрорайоне Фонтаны. На его преображение было потрачено почти 38 миллионов рублей. Там появились лавочки, детские и спортивные площадки, даже веревочный городок. Это место полюбилось местным жителям, однако почти сразу после благоустройства работы возникло немало вопросов к качеству проделанной работы.

- В сквере есть большое количество засохших деревьев, спасти которые уже вряд ли удастся. Администрация заверила, что уже этой осенью вместо них будут высажены новые красивые деревья. В целом содержание сквера нужно усилить, чтобы сохранить новые площадки, да и все благоустройство, - рассказала руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Алла Вертинская.

Веревочный городок сегодня местами сломан, есть оборвавшиеся веревки, проверить нужно и остальные конструкции. Есть проблемы с дорожками на детских и спортивных площадках, которые местами покрыла щебенка, разрушая тем самым покрытие. Отдельная тема - амброзия, этого аллергена в сквере очень много. Кроме того, местные жители жалуются на нехватку навесов.

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