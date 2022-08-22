На питание школьников будет выделено 514 миллионов рублей из бюджетов разных уровней Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горячее питание в школах Симферополя выделят 514 миллионов рублей.

- В 2022 и 2023 годах будет организовано горячее питание в общеобразовательных учреждениях и выделено на питание 514 миллионов рублей, из них 196 миллионов рублей - средства муниципального бюджета, 61 миллион рублей - из республиканского, 256 миллионов рублей - из федерального, - цитирует Крымская газета заместителя главы администрации Симферополя Татьяну Сухину.

По ее словам, в крымской столице более 21 тысячи школьников 1-4 классов будут обеспечены горячим питанием. Также 4 384 учащихся 5-11 классов - дети льготных категорий, которые будут получать питание бесплатно. Дети с ограниченными возможностями, которые обучаются дистанционно, получат за питание компенсации.

Ранее сообщалось, что на новое медицинское оборудование для школ Симферополя выделено 10 миллионов рублей. Все медкабинеты перед новым учебным годом были отремонтированы.

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